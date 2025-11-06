Депутаты хотят запретить магазинам делать наценку больше 15%

Чтобы остановить рост цен, «Справедливая Россия» предлагает ограничить наценку на товары, писать себестоимость на ценниках, а также запретить в магазинах готовить кулинарную продукцию.

Депутаты партии «Справедливая Россия» собираются внести в Госдуму законопроект, по которому наценка торговых сетей на товары будет ограничена 15%. Сейчас она может доходить до 300%.

Подобное решение позволит сдержать необоснованный рост цен, который регулярно выявляет Федеральная антимонопольная служба (ФАС). Например, осенью 2024 года в рознице завысили цены на хлеб: наценка составила 100%.

Кроме того, депутаты предлагают на ценниках писать себестоимость продукции.

«Такие меры позволят решить проблему необоснованного и порой спекулятивного завышения цен, а также способствовать снижению продуктовой инфляции в масштабах всей страны», — сказал лидер партии Сергей Миронов.

Также в законопроекте будет запрет готовить кулинарную продукцию непосредственно в торговых объектах. Это нужно, чтобы не допустить использование товаров с подходящим сроком годности (менее 24 часов) для приготовления еды на продажу.

Для защиты поставщиков депутаты хотят ограничить сроки платежей со стороны торговых сетей, а также обязать ретейл закупать не меньше 25% ассортимента у местных производителей. Это поможет локальным поставщикам не закрыться, а работать с крупными магазинами.

Глава «Опоры России» Александр Калинин назвал такую инициативу нереализуемой. Он не понимает, кто будет следить за наценкой и ее контролировать. Кроме того, при ключевой ставке 16,5% бизнес тратит много денег на обслуживание кредитов, поэтому вынуждены переложить издержки на покупателей.

С 2010 года появился механизм временного ограничения цен на социально значимые продукты, но такое решение может принять правительство, если за 60 дней цены вырастут более чем на 10%. Подобные меры принимают крайне редко.