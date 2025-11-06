📆 Фиксированные страховые взносы в 2025 году ИП нужно заплатить на три дня раньше

Срок уплаты взносов ИП в фиксированном размере перенесли с 31 декабря на 28 декабря.

Срок уплаты фиксированных страховых взносов синхронизировали с общим сроком уплаты всех налогов и взносов. Уплатить взносы нужно будет не до 31, а до 28 декабря, сообщает региональное УФНС.

В 2025 году совокупный фиксированный размер страховых взносов для ИП, адвокатов, частных нотариусов, арбитражных управляющих, оценщиков, патентных поверенных и глав КФХ составляет 53 658 рублей. В 2026 году сумма составит 57 390 рублей, а в 2027 году – 61 154 рубля.

Если доход ИП за 2025 год будет больше 300 000 рублей, до 1 июля 2026 года нужно заплатить еще 1% страховых взносов от суммы превышения – но не более 300 888 рублей за расчетный период.

Фиксированные взносы платят независимо от наличия наемных работников, вида деятельности, факта ведения предпринимательской деятельности и получения дохода.

Не платить такие взносы можно только в установленных законом случаях:

время прохождения военной службы;

уход за ребенком до полутора лет;

время ухода за инвалидом I группы, ребенком с ограниченными возможностями.

Чтобы получить освобождение от уплаты взносов, ИП, адвокаты, медиаторы, нотариусы и другие отправляют в налоговую заявление по форме КНД 1150081 и подтверждающие документы.

После прекращения предпринимательской деятельности уплатить страховые взносы нужно не позднее 15 календарных дней с даты снятия с учета. Если ИП работает не с начала календарного года или прекратил деятельность до его окончания, сумма взносов определяется пропорционально отработанным месяцам.

