170 тысяч страниц блогеров авторизовались в Роскомнадзоре

Из 300 тысяч заявлений Роскомнадзор одобрил авторизацию только 170 тысяч страниц. Остальным чаще всего отказывали из-за того, что у блогеров было чуть меньше 10 тысяч подписчиков.

Около 170 тыс. блогерских страниц с аудиторией свыше 10 тыс. человек прошли авторизацию в Роскомнадзоре.

С 1 ноября 2024 года владельцы страниц в социальных сетях должны предоставить в РКН сведения о себе. Это касается блогеров, которые ведут в мессенджере публичные каналы. Об этом пишет ТАСС.

Ведомство отсеяло 140 тыс. заявлений на регистрацию. Основная причина — недостаток аудитории. Владельцы аккаунтов, у которых чуть меньше 10 тыс. подписчиков, не могут пройти авторизацию в РКН.

Директор департамента развития массовых коммуникаций и международного сотрудничества Минцифры Екатерина Ларина сообщила, что эту проблему будут решать.