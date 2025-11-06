ФНС: начисляет ли туристический налог санаторий, если путевку физлица оплатила компания
Налоговая служба уточнила порядок начисления турналога в санаторно-курортных организациях.
Если путевку в санаторий физлицу из льготной категории, указанной в ст. 418.4 НК, оплатило третье лицо – туристический налог не исчисляют.
Список физлиц, для которых услуги по временному проживанию не облагаются турналогом при предоставления подтверждающих документов, установлен п. 2 ст. 418.4 НК:
Герои Советского Союза, Герои РФ или полные кавалеры ордена Славы;
Герои Соцтруда, Герои Труда РФ, награжденные орденом Трудовой Славы трех степеней;
участники и инвалиды Великой Отечественной войны;
участники СВО;
ветераны и инвалиды боевых действий;
жители блокадного Ленинграда, осажденного Севастополя, осажденного Сталинграда;
работники обороны и ПВО во время Великой Отечественной войны;
инвалиды I и II групп, инвалиды с детства, дети-инвалиды.
Налоговая база по налогу определяется как стоимость оказываемой услуги по размещению людей без учета самого турналога и НДС.
Налогоплательщики, оказывающие услуги по временному проживанию в составе услуг по санаторно-курортному лечению на основании соответствующего договора (санаторно-курортной путевки), рассчитывают туристический налог как произведение 100 рублей и количества суток по каждой путевке.
