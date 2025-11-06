ФНС: начисляет ли туристический налог санаторий, если путевку физлица оплатила компания

Туристический налог не исчисляют в санаторно-курортных организациях, если путевку льготнику оплатило третье лицо.

Налоговая служба уточнила порядок начисления турналога в санаторно-курортных организациях.

Если путевку в санаторий физлицу из льготной категории, указанной в ст. 418.4 НК, оплатило третье лицо – туристический налог не исчисляют.

Список физлиц, для которых услуги по временному проживанию не облагаются турналогом при предоставления подтверждающих документов, установлен п. 2 ст. 418.4 НК:

Герои Советского Союза, Герои РФ или полные кавалеры ордена Славы;

Герои Соцтруда, Герои Труда РФ, награжденные орденом Трудовой Славы трех степеней;

участники и инвалиды Великой Отечественной войны;

участники СВО;

ветераны и инвалиды боевых действий;

жители блокадного Ленинграда, осажденного Севастополя, осажденного Сталинграда;

работники обороны и ПВО во время Великой Отечественной войны;

инвалиды I и II групп, инвалиды с детства, дети-инвалиды.

Налоговая база по налогу определяется как стоимость оказываемой услуги по размещению людей без учета самого турналога и НДС.

Налогоплательщики, оказывающие услуги по временному проживанию в составе услуг по санаторно-курортному лечению на основании соответствующего договора (санаторно-курортной путевки), рассчитывают туристический налог как произведение 100 рублей и количества суток по каждой путевке.