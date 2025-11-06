Нужно ли начислять НДС при продаже цифровой валюты

В письме от 22.08.2025 № 03-03-06/2/82194 Минфин уточнил, облагается ли НДС реализация цифровой валюты.

Оборот цифровой валюты в РФ и ее майнинг регулируются законом от 31.07.2020 № 259-ФЗ, напомнило ведомство.

Определение цифровой валюты дано в законе № 259-ФЗ. А в НК нет определения цифровой валюты, поэтому используется понятие из закона.

В соответствии с подп. 28 п. 2 ст. 146 НК операции по реализации цифровой валюты не признаются объектом налогообложения НДС.

Таким образом, реализация цифровой валюты НДС не облагается. А особенности определения налоговой базы по налогу на прибыль по операциям с цифровой валютой зафиксированы в ст. 282.3 НК.

