К концу 2025 года объем онлайн-торговли составит 15,2 трлн рублей: регионы-лидеры

Прогнозируется рост объема рынка до 27 трлн к 2028 году.

По итогам 2025 года объем рынка онлайн-торговли в России достигнет 15,2 трлн рублей.

Рынок продолжает расти с 2019 года, говорится в исследовании Сбера и сервиса аналитики для маркетплейсов MPSTATS.

«Рынок онлайн-торговли в России вырос с 1,6 трлн рублей в 2019 году до 12,6 трлн рублей в 2024 году. Прогноз на 2025 год составляет 15,2 трлн рублей», — пишут эксперты.

В 2028 году объем рынка может достичь 27 трлн рублей.

Быстрее всего растут показатели в таких регионах: Челябинская область – рынок увеличился в 13,6 раза ;

Якутия — в 12,3 раза;

Башкирия — в 9,3 раза;

Татарстан — в 7,8 раза.

Рынок в Москве вырос только в 6,8 раза, что говорит о насыщении рынка.

68,9% всех онлайн-продаж в сентябре 2025 года приходятся на Wildberries, Ozon и «Яндекс Маркет».

Также отметили значительный рост в отдельных товарных категориях: электроника – более чем в 5 раз, спортивное питание и косметика – в 3 раза.