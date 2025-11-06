К концу 2025 года объем онлайн-торговли составит 15,2 трлн рублей: регионы-лидеры
По итогам 2025 года объем рынка онлайн-торговли в России достигнет 15,2 трлн рублей.
Рынок продолжает расти с 2019 года, говорится в исследовании Сбера и сервиса аналитики для маркетплейсов MPSTATS.
«Рынок онлайн-торговли в России вырос с 1,6 трлн рублей в 2019 году до 12,6 трлн рублей в 2024 году. Прогноз на 2025 год составляет 15,2 трлн рублей», — пишут эксперты.
В 2028 году объем рынка может достичь 27 трлн рублей.
Быстрее всего растут показатели в таких регионах:
Челябинская область – рынок увеличился в 13,6 раза;
Якутия — в 12,3 раза;
Башкирия — в 9,3 раза;
Татарстан — в 7,8 раза.
Рынок в Москве вырос только в 6,8 раза, что говорит о насыщении рынка.
68,9% всех онлайн-продаж в сентябре 2025 года приходятся на Wildberries, Ozon и «Яндекс Маркет».
Также отметили значительный рост в отдельных товарных категориях: электроника – более чем в 5 раз, спортивное питание и косметика – в 3 раза.
Начать дискуссию