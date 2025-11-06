⚡️ Итоги дня: июнь может стать учебным месяцем для школьников, интернет-магазин можно создать с помощью ИИ, начались магнитные бури «планетарного масштаба»

В октябре 2025 в России было продано 165,7 тыс. новых легковых автомобилей, подсчитали в «Автостате». Это на 35% больше по сравнению с сентябрем.

Объем сделок слияния и поглощения в России упал до минимума за пять лет. В третьем квартале показатель составил $7,24 млрд.

Рост трат россиян на одежду и обувь в январе-сентябре 2025 года резко замедлился после двузначных скачков в 2022-2024 годах. Средние чеки увеличились лишь на 5-9%, что примерно соответствует инфляции.

Куриные яйца в России подешевели на 22% в 2025 году по сравнению с 2024 годом, а картофель — на 26%.

Выручка 100 крупнейших компаний в сфере онлайн-образования в третьем квартале составила 42 млрд рублей, увеличившись на 12% год к году. Точками роста остаются направления, связанные с искусственным интеллектом.

Самое дорогое отельное бронирование в ноябрьские праздники обошлось в 633,6 тыс. рублей. Такую сумму заплатила компания из шести человек за сутки в пятизвездочной гостинице Абу-Даби.

Уполномоченная по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская предложила сделать для школьников июнь учебным месяцем.

Ведущие российские вузы выступили против кардинального изменения системы приема победителей школьных олимпиад. Вузы допускают точечные изменения, например, сокращение перечня учитываемых олимпиад.

VK представила обновленную языковую модель Diona для генерации и обработки текстов. Новая версия обучена на пользовательском контенте, в том числе на комментариях из ВКонтакте.

Сбербанк запустил сервис для создания интернет-магазинов с помощью ИИ. Система сама переносит в интернет-магазин все актуальные товарные карточки из личных кабинетов на маркетплейсах.

Google добавила ярлык режима ИИ в браузер Chrome на iOS и Android. После включения новый элемент интерфейса появляется на стартовой странице под поисковой строкой.

YouTube начал поэтапно внедрять автоматический дубляж видео на русский язык с помощью ИИ Gemini. Создатели контента смогут включить автодубляж в настройках видео «Творческой студии».

В Минцифры обсуждают создание сервиса, позволяющего выявить — сгенерирован ли контент ИИ или нет.

Мужчины должны платить женам за их труд, такую идею предложила общественный деятель Александра Миллер. Обязательные выплаты от супруга стали бы справедливой компенсацией для женщин, ежедневно вкладывающихся в быт.

Дорожный рабочий выиграл более 25 млн рублей в лотерее, не угадав ни одного числа. Лотерея предлагает два способа выиграть суперприз: угадать 12 чисел из 24 или не угадать ни одного.