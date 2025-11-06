ЦОК ОК МП 05.11 Мобильная
Обзоры новостей

⚡️ Итоги дня: июнь может стать учебным месяцем для школьников, интернет-магазин можно создать с помощью ИИ, начались магнитные бури «планетарного масштаба»

Подготовили обзор главных событий дня — 6 ноября 2025 года. Все самое интересное, что писали и обсуждали в сети, в одной подборке.

  • В октябре 2025 в России было продано 165,7 тыс. новых легковых автомобилей, подсчитали в «Автостате». Это на 35% больше по сравнению с сентябрем.

  • Объем сделок слияния и поглощения в России упал до минимума за пять лет. В третьем квартале показатель составил $7,24 млрд.

  • Рост трат россиян на одежду и обувь в январе-сентябре 2025 года резко замедлился после двузначных скачков в 2022-2024 годах. Средние чеки увеличились лишь на 5-9%, что примерно соответствует инфляции.

  • Куриные яйца в России подешевели на 22% в 2025 году по сравнению с 2024 годом, а картофель — на 26%.

  • Выручка 100 крупнейших компаний в сфере онлайн-образования в третьем квартале составила 42 млрд рублей, увеличившись на 12% год к году. Точками роста остаются направления, связанные с искусственным интеллектом.

  • Самое дорогое отельное бронирование в ноябрьские праздники обошлось в 633,6 тыс. рублей. Такую сумму заплатила компания из шести человек за сутки в пятизвездочной гостинице Абу-Даби.

  • Уполномоченная по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская предложила сделать для школьников июнь учебным месяцем.

  • Ведущие российские вузы выступили против кардинального изменения системы приема победителей школьных олимпиад. Вузы допускают точечные изменения, например, сокращение перечня учитываемых олимпиад.

  • VK представила обновленную языковую модель Diona для генерации и обработки текстов. Новая версия обучена на пользовательском контенте, в том числе на комментариях из ВКонтакте.

  • Сбербанк запустил сервис для создания интернет-магазинов с помощью ИИ. Система сама переносит в интернет-магазин все актуальные товарные карточки из личных кабинетов на маркетплейсах.

  • Google добавила ярлык режима ИИ в браузер Chrome на iOS и Android. После включения новый элемент интерфейса появляется на стартовой странице под поисковой строкой.

  • YouTube начал поэтапно внедрять автоматический дубляж видео на русский язык с помощью ИИ Gemini. Создатели контента смогут включить автодубляж в настройках видео «Творческой студии».

  • В Минцифры обсуждают создание сервиса, позволяющего выявить — сгенерирован ли контент ИИ или нет.

  • Мужчины должны платить женам за их труд, такую идею предложила общественный деятель Александра Миллер. Обязательные выплаты от супруга стали бы справедливой компенсацией для женщин, ежедневно вкладывающихся в быт.

  • Дорожный рабочий выиграл более 25 млн рублей в лотерее, не угадав ни одного числа. Лотерея предлагает два способа выиграть суперприз: угадать 12 чисел из 24 или не угадать ни одного.

  • На Земле 6 ноября 2025 года около 0:00 мск начались магнитные бури «планетарного масштаба», сообщили в Институте космических исследований РАН. На 7 ноября ученые прогнозируют магнитную бурю интенсивностью от G3 (сильная) до G4 (очень сильная).

