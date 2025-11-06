❔ Как в личном кабинете ФНС прикрепить очень много чеков к декларации 3-НДФЛ

Для получения имущественного налогового вычета по НДФЛ бывает нужно представить много документов в качестве подтверждения, но не все они могут прикрепиться к форме 3-НДФЛ.

В чате ФНС пользователь спрашивает, как поступить, если к декларации 3-НДФЛ нужно прикрепить много чеков (по строительству дома), но сайт не позволяет это сделать — файлы слишком много весят.

Представитель ФНС порекомендовал через личный кабинет налогоплательщика написать заявление в свободной форме и выбрать категорию «Камеральная налоговая проверка 3-НДФЛ».

В теме обращения указать «Направляю недостающие документы к ранее направленной декларации», а затем прикрепить нужные файлы к письму.