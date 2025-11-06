Продление социальных выплат могут сделать автоматическим. Но будет исключение

6 ноября 2025 года депутаты от «Справедливой России» внесли в Госдуму законопроект, по которому социальные выплаты будут продлять в автоматическом режиме, без дополнительных заявлений.

Авторы законопроекта отмечают, что зачастую получатели поддержки пропускают установленный срок подачи документов из-за недостаточной информированности или бюрократических проблем.

Чтобы это исправить, депутаты хотят продлять социальные выплаты автоматически, если у ведомств нет информации об утрате права на получение помощи или об изменении размера выплат. Основание для принятия решений — информация в Единой государственной информационной системе социального обеспечения (ЕГИССО), а также сведения, полученные в ходе межведомственного обмена.

«В случае если для подтверждения соответствия критериям нуждаемости на очередной период требуются сведения, которые отсутствуют в указанных информационных ресурсах или утратили актуальность, орган социальной защиты вправе запросить необходимые документы непосредственно у гражданина», — сказано в пояснительной записке.

Людям, которые не предоставят документы по запросу, могут отказать в автоматическом продлении выплаты.

Если законопроект примут, он вступит в силу со дня официальной публикации.