ЦОК ОК УСН 08.10 Мобильная
🔴 Вебинар: Соблюдение бухгалтером 115-ФЗ: требования, риски и практика →
Социальные пособия

Продление социальных выплат могут сделать автоматическим. Но будет исключение

Чтобы не создавать бюрократических препятствий получателям социальной поддержки, депутаты решили сделать продление выплат автоматическим.

6 ноября 2025 года депутаты от «Справедливой России» внесли в Госдуму законопроект, по которому социальные выплаты будут продлять в автоматическом режиме, без дополнительных заявлений.

Авторы законопроекта отмечают, что зачастую получатели поддержки пропускают установленный срок подачи документов из-за недостаточной информированности или бюрократических проблем.

Чтобы это исправить, депутаты хотят продлять социальные выплаты автоматически, если у ведомств нет информации об утрате права на получение помощи или об изменении размера выплат. Основание для принятия решений — информация в Единой государственной информационной системе социального обеспечения (ЕГИССО), а также сведения, полученные в ходе межведомственного обмена.

«В случае если для подтверждения соответствия критериям нуждаемости на очередной период требуются сведения, которые отсутствуют в указанных информационных ресурсах или утратили актуальность, орган социальной защиты вправе запросить необходимые документы непосредственно у гражданина», — сказано в пояснительной записке.

Людям, которые не предоставят документы по запросу, могут отказать в автоматическом продлении выплаты.

Если законопроект примут, он вступит в силу со дня официальной публикации.

Автор

Клеверенс
Автоматизация учета

Как точный учет основных средств помогает бухгалтеру при камеральных проверках?

Статья рассказывает, как точный учет основных средств помогает бухгалтеру успешно проходить камеральные проверки и снижать нагрузку за счет автоматизации. Кейс Tutu.ru показывает, что внедрение системы «Клеверенс. Учет имущества» сократило инвентаризацию с двух недель до одного дня.

Как точный учет основных средств помогает бухгалтеру при камеральных проверках?

Начать дискуссию

Главная Тарифы