📜 Бумажные налоговые уведомления за 2024 год получают не все налогоплательщики

Продолжается кампания-2025 по уплате имущественных налогов (транспортного, земельного и налога на имущество) за 2024 год.

Большинство налоговых уведомлений приходят в электронном виде. Некоторые физлица получают их на бумажных носителях.

«Однако получат их только те, кто: не зарегистрировался в Личном кабинете налогоплательщика для физических лиц на сайте ФНС России;

либо направил заявку, что хочет получать уведомления на бумаге», – отметил начальник отдела налогообложения имущества УФНС по Новосибирской области Андрей Сударев.

Он добавил, что уведомление на уплату имущественных налогов вообще не получат:

у кого исчисленная сумма налогов не превышает 300 рублей ;

кто полностью освобожден от уплаты имущественных налогов на основании льготы, налогового вычета или иных установленных законодательством оснований;

в случае наличия переплаты на Едином налоговом счете (ЕНС), и она превышает сумму начислений.

Уплатить налоги на имущество следует не позднее 1 декабря. Самый простой способ – через ЛК налогоплательщика на сайте ФНС, подсказывают налоговики.