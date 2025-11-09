📜 Бумажные налоговые уведомления за 2024 год получают не все налогоплательщики
Большинство налоговых уведомлений приходят в электронном виде. Некоторые физлица получают их на бумажных носителях.
«Однако получат их только те, кто:
не зарегистрировался в Личном кабинете налогоплательщика для физических лиц на сайте ФНС России;
либо направил заявку, что хочет получать уведомления на бумаге», – отметил начальник отдела налогообложения имущества УФНС по Новосибирской области Андрей Сударев.
Он добавил, что уведомление на уплату имущественных налогов вообще не получат:
у кого исчисленная сумма налогов не превышает 300 рублей;
кто полностью освобожден от уплаты имущественных налогов на основании льготы, налогового вычета или иных установленных законодательством оснований;
в случае наличия переплаты на Едином налоговом счете (ЕНС), и она превышает сумму начислений.
Уплатить налоги на имущество следует не позднее 1 декабря. Самый простой способ – через ЛК налогоплательщика на сайте ФНС, подсказывают налоговики.
Начать дискуссию