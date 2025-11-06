Компании, которые не докажут наличие производства, не получат коды маркировки товаров

Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор системы маркировки «Честный знак») проверил 107 компаний и выявил 98% фейковых производителей в сфере легкой промышленности.

Ранее система маркировки выявила у них подозрительное поведение.

Пилотный проект проводили в течение полугода вместе с Роспотребнадзором. Из 107 проверенных компаний собственное производство подтвердили только чуть более 2% компаний. Остальные не смогли подтвердить наличие собственного производства по адресам, указанным как фактические. По этим адресам были жилые дома, гостиницы, пустыри.

До маркировки такие компании было выявить невозможно, подчеркнули в ЦРПТ.

«Юрлица массово идут на хитрости, создавая видимость производства: регистрируют неподходящие виды деятельности, предоставляют недостоверные данные в разрешительной документации, не подают обязательные уведомления», — сообщил заместитель гендиректора ЦРПТ Реваз Юсупов.

Он добавил, что все данные по итогам эксперимента отправили в Правительство, а проверки хотят сделать регулярными.

Для противодействия этому явлению ЦРПТ вместе с Минпромторгом подготовили законопроект, который устанавливает прямую ответственность: компания, не прошедшая мониторинг, не сможет получить коды маркировки.

По каким признакам выбирали компании для проверки:

отсутствие уведомления о начале предпринимательской деятельности;

заниженная цена на товары (менее 30% от аналогов);

в документах об оценке соответствия не сходятся адрес и наименование производителя;

в реестрах нет ОКВЭД, связанных с выпуском одежды.

ЦРПТ также по поручению Минпромторга провел аналогичные эксперименты по выявлению псевдопроизводителей среди производителей БАДов и обуви.