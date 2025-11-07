ЦОК ОК УСН 08.10 Мобильная
🔴 Вебинар: Соблюдение бухгалтером 115-ФЗ: требования, риски и практика →
Интернет-банкинг

Открыть счет теперь можно полностью онлайн, но пока в одном банке

Новые клиенты Сбера могут открыть счет полностью онлайн. Если раньше банк оформлял договор банковского обслуживания в бумажном виде, то теперь от этого можно отказаться и все подписать онлайн.

Сбер перевел подписание договоров банковского обслуживания в онлайн. Новые клиенты получили возможность заказать банковскую карту онлайн и дистанционно подписать договор через мобильное приложение «Госключ».

Это первое решение среди российских банков, сказано на сайте кредитной организации.

Раньше договор можно было оформить вручную на бумажном носителе, а теперь от этого можно отказаться. Достаточно на сайте Сбера подписать заявление цифровой подписью и выбрать способ получения карты.

Документы подписывают усиленной неквалифицированной электронной подписью (УНЭП). Ее используют уже около 20 млн человек.

Автор

Клеверенс
Бухгалтерская отчетность

Как подготовить годовую бухгалтерскую отчетность за 2025 год без ошибок и авралов

В 2025 году бухгалтерская отчетность подается только в электронном виде, а требования к достоверности данных стали выше. Разбираем, как грамотно подготовить баланс и отчет о финрезультатах, избежать ошибок и использовать цифровые инструменты для уверенного закрытия года.

Как подготовить годовую бухгалтерскую отчетность за 2025 год без ошибок и авралов

Начать дискуссию

Главная Тарифы