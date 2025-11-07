Открыть счет теперь можно полностью онлайн, но пока в одном банке

Новые клиенты Сбера могут открыть счет полностью онлайн. Если раньше банк оформлял договор банковского обслуживания в бумажном виде, то теперь от этого можно отказаться и все подписать онлайн.

Сбер перевел подписание договоров банковского обслуживания в онлайн. Новые клиенты получили возможность заказать банковскую карту онлайн и дистанционно подписать договор через мобильное приложение «Госключ».

Это первое решение среди российских банков, сказано на сайте кредитной организации.

Раньше договор можно было оформить вручную на бумажном носителе, а теперь от этого можно отказаться. Достаточно на сайте Сбера подписать заявление цифровой подписью и выбрать способ получения карты.

Документы подписывают усиленной неквалифицированной электронной подписью (УНЭП). Ее используют уже около 20 млн человек.