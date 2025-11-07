Депутат Останина предлагает присваивать многодетным мужчинам звание «отец-герой»
Глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина предложила ввести звание «отец-герой» для многодетных мужчин.
«Мне хочется, чтобы мое пожелание сбылось, чтобы не только звание матери-героини, но и “отец-герой” в обществе получило поддержку», — сказала Останина.
Также она добавила, что новое звание положительно повлияет на демографическую ситуацию в России.
Недавно мы писали, что при рождении ребенка отцы смогут уходить в оплачиваемый отпуск на пять дней.
Мало настрогать кучу детей, нужно ещё их обеспечивать и воспитывать. А давать звание просто за любовь к процессу размножения... ну, такое себе...