Многодетные семьи

Депутат Останина предлагает присваивать многодетным мужчинам звание «отец-герой»

Чтобы улучшить демографию в стране, в Госдуме предложили установить новое звание для многодетных мужчин.

Глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина предложила ввести звание «отец-герой» для многодетных мужчин.

«Мне хочется, чтобы мое пожелание сбылось, чтобы не только звание матери-героини, но и “отец-герой” в обществе получило поддержку», — сказала Останина.

Также она добавила, что новое звание положительно повлияет на демографическую ситуацию в России.

Недавно мы писали, что при рождении ребенка отцы смогут уходить в оплачиваемый отпуск на пять дней.

Комментарии

1
  • Ирина Е
    Специалист

    Мало настрогать кучу детей, нужно ещё их обеспечивать и воспитывать. А давать звание просто за любовь к процессу размножения... ну, такое себе...

