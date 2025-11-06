Отцы получат дополнительный отпуск с сохранением средней зарплаты
6 ноября 2025 года депутаты внесли в Госдуму законопроект, по которому отцы новорожденных детей могут получить дополнительный отпуск до пяти календарных дней. Причем с сохранением среднего заработка.
Сейчас отцы могут получить отпуск в связи с рождением ребенка, но его предоставят без сохранения заработной платы. По мнению авторов проекта, это не позволяет мужчинам реально участвовать в семейной жизни в первые дни после рождения ребенка. Препятствие создает отсутствие гарантированной оплаты.
«Неоплачиваемый отпуск не соответствует указанным целям, так как ставит реализацию конституционного права в зависимость от финансовой возможности работника», — сказано в пояснительной записке.
Если законопроект примут, он вступит в силу с 1 января 2026 года.
