Кабмин: будет новый порядок налоговых вычетов по СЗПК
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление правительства от 31 октября 2025 года № 1709, по которому для инвесторов запустят механизм возмещения затрат в форме налогового вычета.
Можно компенсировать расходы на создание, реконструкцию и модернизацию транспорта, энергетики, социальной, коммунальной и цифровой инфраструктуры. Налоговый вычет будут применять к налогу на прибыль, на имущество и земельному налогу, который был уплачен в процессе реализации проекта. Его смогут получить инвесторы, которые заключили соглашение о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК).
Размер налогового вычета составит 50% затрат на строительство основных объектов и до 100% — на возведение сопутствующей инфраструктуры.
«При этом размер вычета не должен превышать суммы уплаченных налогов. Чтобы получить его, компании должны представить в Минэкономразвития документы, подтверждающие размер понесенных затрат», — сказано на сайте кабмина.
Механизм СЗПК запустили в 2020 году для поддержки инвестиционной активности. Соглашение предусматривает, что у бизнеса будут сохранены прежние условия по налогообложению, господдержке, землепользованию, а также предприниматели смогу частично возместить расходы на инфраструктуру и проценты по займам.
⚡️Что ждет бизнес в 2026 году? Узнаете на Бух.Совете
Приглашаем на IX Всероссийскую бухгалтерскую конференцию
Бух.Совет 2026! Но плохие новости, коллеги: мест офлайн больше нет. Хорошие новости — мы делаем онлайн-трансляцию
и будем с вами в прямом эфире!
Если вы еще не купили билет на Бух.Совет 2026, вы многое пропускаете! Лучшие спикеры-практики — Эльвира Митюкова, Оксана Каверина, Дмитрий Ряховский и другие крутые эксперты будут выступать для вас два дня и говорить про самые важные, самые острые проблемы реформы-2026. А их очень много!
Если ваша работа связана с налогами и бухгалтерией — приходите за своим онлайн-билетом по ссылке.
Начать дискуссию