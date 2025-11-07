Кабмин: будет новый порядок налоговых вычетов по СЗПК

Правительство улучшает механизм предоставления налоговых вычетов для инвесторов, которые заключили соглашения о защите и поощрении капиталовложений.

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление правительства от 31 октября 2025 года № 1709, по которому для инвесторов запустят механизм возмещения затрат в форме налогового вычета.

Можно компенсировать расходы на создание, реконструкцию и модернизацию транспорта, энергетики, социальной, коммунальной и цифровой инфраструктуры. Налоговый вычет будут применять к налогу на прибыль, на имущество и земельному налогу, который был уплачен в процессе реализации проекта. Его смогут получить инвесторы, которые заключили соглашение о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК).

Размер налогового вычета составит 50% затрат на строительство основных объектов и до 100% — на возведение сопутствующей инфраструктуры.

«При этом размер вычета не должен превышать суммы уплаченных налогов. Чтобы получить его, компании должны представить в Минэкономразвития документы, подтверждающие размер понесенных затрат», — сказано на сайте кабмина.

Механизм СЗПК запустили в 2020 году для поддержки инвестиционной активности. Соглашение предусматривает, что у бизнеса будут сохранены прежние условия по налогообложению, господдержке, землепользованию, а также предприниматели смогу частично возместить расходы на инфраструктуру и проценты по займам.