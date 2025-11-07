Отбор бизнеса для субсидий будут проводить в электронной форме: законопроект 2025
Правительство предлагает установить обязанность проводить отбор компаний для получения бюджетных субсидий в электронной форме в системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» и информационных системах регионов. Такой законопроект внесен в Госдуму 6 ноября 2025 года.
Урегулировать предполагается порядок предоставления субсидий организациям, ИП и физлицам — производителям товаров, работ, услуг.
Условия предоставления субсидий будут определяться в соответствии с нормативными правовыми актами (муниципальными правовыми актами).
Изменения в Бюджетный кодекс обеспечат унификацию и стандартизацию процесса распределения бюджетных средств, говорится в пояснительной записке. Новые правила обеспечат прозрачность проведения отбора получателей субсидий.
Требования об определении условий предоставления госсубсидий введут поэтапно:
с 1 января 2026 г. — в отношении субсидий на иные цели, предоставляемых из федерального бюджета;
с 1 января 2027 г. — в отношении субсидий на иные цели, предоставляемых из бюджетов субъектов РФ.
Если закон примут, он вступит в силу с 1 января 2026 года.
Начать дискуссию