Отбор бизнеса для субсидий будут проводить в электронной форме: законопроект 2025

Бюджетные субсидии будут распределять через систему управления общественными финансами «Электронный бюджет».

Правительство предлагает установить обязанность проводить отбор компаний для получения бюджетных субсидий в электронной форме в системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» и информационных системах регионов. Такой законопроект внесен в Госдуму 6 ноября 2025 года.

Урегулировать предполагается порядок предоставления субсидий организациям, ИП и физлицам — производителям товаров, работ, услуг. Условия предоставления субсидий будут определяться в соответствии с нормативными правовыми актами (муниципальными правовыми актами).

Изменения в Бюджетный кодекс обеспечат унификацию и стандартизацию процесса распределения бюджетных средств, говорится в пояснительной записке. Новые правила обеспечат прозрачность проведения отбора получателей субсидий.

Требования об определении условий предоставления госсубсидий введут поэтапно:

с 1 января 2026 г. — в отношении субсидий на иные цели, предоставляемых из федерального бюджета;

с 1 января 2027 г. — в отношении субсидий на иные цели, предоставляемых из бюджетов субъектов РФ.

Если закон примут, он вступит в силу с 1 января 2026 года.