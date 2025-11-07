ФНС: какой тип оплаты указывать в чеке, если деньги перевели ИП на личную карту

При переводе денежных средств на счет или карту в чеке указывают безналичный платеж.

Физлицо перевело ИП оплату за услугу на личную банковскую карту предпринимателя. Какой тип оплаты в кассовом чеке надо указать – наличные или безналичные, спросили в чате ФНС.

В случае перевода денег на счет или карту при формировании кассового чека указывают, что денежные средства поступили безналичным платежом, ответил представитель налоговой службы.

