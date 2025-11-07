ФНС: какой тип оплаты указывать в чеке, если деньги перевели ИП на личную карту
Физлицо перевело ИП оплату за услугу на личную банковскую карту предпринимателя. Какой тип оплаты в кассовом чеке надо указать – наличные или безналичные, спросили в чате ФНС.
В случае перевода денег на счет или карту при формировании кассового чека указывают, что денежные средства поступили безналичным платежом, ответил представитель налоговой службы.
