Социальные пособия

При выдаче единого пособия учтут поступления на карты, вклады и доходы самозанятых

Эксперимент по учету оборотов по счетам пройдет в трех регионах России.

Минтруд запустит эксперимент по учету поступлений на банковские карты и вкладов при расчете годового дохода семьи для единого пособия. Соответствующий проект постановления Правительства опубликован на портале проектов НПА.

Эксперимент пройдет в три этапа в трех регионах:

  • Московской области;

  • Ханты-Мансийском автономном округе;

  • Ямало-Ненецком автономном округе.

Этап

Сроки

Что включает

1

До 31 июля 2026 года

Банки и СФР подготовят инфраструктуру для эксперимента

2

С августа до конца сентября 2026

При обращении за единым пособием в названных регионах будет рассчитываться объем оборотов по банковским счетам членов семьи. На этом этапе объемы оборотов не повлияют на решение о назначении пособия.

3

С 1 октября до 31 декабря 2026

При успешной реализации первых двух этапов данные об объеме оборотов по счетам будут использовать при назначении единого пособия в пилотных регионах.

Оценку оборотов проведут автоматически, приносить справки не придется.

Допустимый лимит оборотов по счетам не должен превышать двукратную сумму общего годового дохода семьи. Речь идет о сумме зарплат, пособий, премий, доходов от самозанятости и других доходов и выплат.

Переводы между членами семьи, кредитные средства, налоговые вычеты, доходы от продажи имущества учитывать не будут.

Единое пособие назначают семьям, чей среднедушевой доход меньше прожиточного минимума на человека, напомнил Минтруд.

