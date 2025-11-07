При выдаче единого пособия учтут поступления на карты, вклады и доходы самозанятых
Минтруд запустит эксперимент по учету поступлений на банковские карты и вкладов при расчете годового дохода семьи для единого пособия. Соответствующий проект постановления Правительства опубликован на портале проектов НПА.
Эксперимент пройдет в три этапа в трех регионах:
Московской области;
Ханты-Мансийском автономном округе;
Ямало-Ненецком автономном округе.
Этап
Сроки
Что включает
1
До 31 июля 2026 года
Банки и СФР подготовят инфраструктуру для эксперимента
2
С августа до конца сентября 2026
При обращении за единым пособием в названных регионах будет рассчитываться объем оборотов по банковским счетам членов семьи. На этом этапе объемы оборотов не повлияют на решение о назначении пособия.
3
С 1 октября до 31 декабря 2026
При успешной реализации первых двух этапов данные об объеме оборотов по счетам будут использовать при назначении единого пособия в пилотных регионах.
Оценку оборотов проведут автоматически, приносить справки не придется.
Допустимый лимит оборотов по счетам не должен превышать двукратную сумму общего годового дохода семьи. Речь идет о сумме зарплат, пособий, премий, доходов от самозанятости и других доходов и выплат.
Переводы между членами семьи, кредитные средства, налоговые вычеты, доходы от продажи имущества учитывать не будут.
Единое пособие назначают семьям, чей среднедушевой доход меньше прожиточного минимума на человека, напомнил Минтруд.
