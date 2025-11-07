При выдаче единого пособия учтут поступления на карты, вклады и доходы самозанятых

Эксперимент по учету оборотов по счетам пройдет в трех регионах России.

Минтруд запустит эксперимент по учету поступлений на банковские карты и вкладов при расчете годового дохода семьи для единого пособия. Соответствующий проект постановления Правительства опубликован на портале проектов НПА.

Эксперимент пройдет в три этапа в трех регионах:

Московской области;

Ханты-Мансийском автономном округе;

Ямало-Ненецком автономном округе.

Этап Сроки Что включает 1 До 31 июля 2026 года Банки и СФР подготовят инфраструктуру для эксперимента 2 С августа до конца сентября 2026 При обращении за единым пособием в названных регионах будет рассчитываться объем оборотов по банковским счетам членов семьи. На этом этапе объемы оборотов не повлияют на решение о назначении пособия. 3 С 1 октября до 31 декабря 2026 При успешной реализации первых двух этапов данные об объеме оборотов по счетам будут использовать при назначении единого пособия в пилотных регионах.

Оценку оборотов проведут автоматически, приносить справки не придется.

Допустимый лимит оборотов по счетам не должен превышать двукратную сумму общего годового дохода семьи. Речь идет о сумме зарплат, пособий, премий, доходов от самозанятости и других доходов и выплат. Переводы между членами семьи, кредитные средства, налоговые вычеты, доходы от продажи имущества учитывать не будут.

Единое пособие назначают семьям, чей среднедушевой доход меньше прожиточного минимума на человека, напомнил Минтруд.