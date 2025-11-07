При возвращении абонента из роуминга мобильный интернет будет работать после периода охлаждения

Чтобы защититься от атак БПЛА, власти могут ввести период охлаждение на мобильный интернет и СМС, если сим-карты были в роуминге или не были активны в течение 72 часов.

В России планируют ввести период охлаждения на мобильный интернет и СМС-сообщения. Он будет действовать в течение 24 часов при возвращении абонента из роуминга или когда сим-карта была неактивна свыше 72 часов.

Мобильный интернет и возможность отправлять СМС вернутся только подтверждения, что пользователь — реальный человек. Абоненту придет на телефон сообщение со ссылкой, по которой нужно пройти и ввести капчу. То есть пройти тест, что устройством пользуется человек, а не бот. Об этом пишет «Коммерсант».

«Введение "периода охлаждения" для сим-карт вполне может применяться в качестве меры противодействия беспилотникам, используемым для атак на российскую инфраструктуру», — сказал гендиректор и основатель компании «Флай Дрон» Никита Данилов.

В течение периода охлаждения оператор центральной базы сможет понять, связана ли сим-карта с легальным устройством или нет. Если не будет технических ошибок, то абоненты не столкнутся с неудобствами.

Недавно глава Минцифры Максут Шадаев рассказывал о планах ввести период охлаждения для иностранных сим-карт, чтобы они какое-то время не могли работать на территории РФ. Это нужно для предотвращения атак БПЛА.