Офлайн-ретейл потерял 20% потенциальных оборотов из-за маркетплейсов

За два года число торговых точек уменьшилось на 4%, а численность персонала – на 10%.

Розничная офлайн-торговля за последние два года потеряла 20% потенциальных оборотов из-за растущей доли покупок на маркетплейсах. Уменьшилось число действующих торговых точек и персонала в них.

Такие данные получил центр финансовой аналитики «Сбербанка».

Доля электронной торговли в структуре розничного оборота в России составляет 23%. За три года доля непродовольственных покупок на маркетплейсах выросла в два раза.

В онлайн-торговле большую роль играет сегмент маркетплейсов, которые по темпам роста опережают офлайн-торговлю. Сейчас их доля в сегменте торговли непродовольственными товарами составляет 32% совокупных оборотов.

Больше всего маркетплейсы перетянули на себя такие категории товаров:

одежда – почти 50%;

бытовая техника – 44%;

товары для дома – 42%;

товары для строительства и ремонта – около 25%.

В целом в непродовольственной рознице доля маркетплейсов за два года выросла с 18% до 32%. При этом доля прочих каналов снизилась с 82% до 68% (-14 пп).

В отдельных категориях этот эффект оказался даже выше. В одежде доля традиционных магазинов за два года снизилась с 73% до 51% (-22 пп), в электронике — с 78% до 56% (-22 пп), в детских товарах — с 72% до 49% (-23 пп).

«Это привело к серьезным последствиям: количество действующих торговых точек в непродовольственной рознице снизилось на 4%, численность персонала также уменьшилась, в наиболее пострадавших сегментах в среднем на 10%», — рассказал руководитель центра финансовой аналитики «Сбербанка» Михаил Матовников.

В небольших населенных пунктах доля маркетплейсов еще выше, чем в городах, и достигает половины общего объема потребительских расходов на непродовольственные товары.

Из-за этого торговые сети сокращают неэффективные филиалы и торговые площади. А торговые центры все чаще делают ставку на развлечения, добавил Матовников.

