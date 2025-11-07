ЦОК ОК Общ 01.11 Мобилка
Кабмин выделит еще 6,3 млрд рублей на льготные кредиты сельхозпроизводителям

Чтобы сохранить льготную ставку по кредитам для аграриев, Правительство выделит банкам дополнительные субсидии.

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение правительства от 6 ноября 2025 года № 3138-р, по которому на субсидирование льготных кредитов аграриев выделят 6,3 млрд рублей.

Средства поступят из резервного фонда кабмина. Они помогут банкам сохранить льготную процентную ставку по ранее выданным кредитам на производство и переработку сельскохозяйственной продукции.

«Рассчитываем, что эти меры повысят устойчивость нашего агробизнеса, позволят и дальше снабжать потребителей качественными российскими продуктами», — сказал Михаил Мишустин.

С начала 2025 года общий объем субсидий по программе кредитования для аграриев составил 36,7 млрд рублей.

