Прокуратура взыскала 13 млрд рублей необоснованных трат при госзакупках

В 2024 и 2025 годах прокуроры направили более 4 тыс. исков в суды на сумму 42 млрд рублей.

С начала 2024 года прокуроры вернули государству более 13 млрд рублей необоснованных трат при госзакупках, сообщила пресс-служба Генпрокуратуры.

За неполных два года в суды направили свыше 4 тыс. исков на сумму 42 млрд рублей, из них более 3 тыс. исков – об оспаривании сделок и взыскании ущерба.

Государству возвращено 13,2 млрд рублей. 4,2 млрд из них – незаконно освоенные бюджетные средства при сопровождении нацпроектов.

Кроме того, пресечено неправомерное взимание мнимой задолженности с государственных и муниципальных заказчиков на 1,3 млрд рублей. С недобросовестных подрядчиков в казну взыскали 1 млрд рублей неосновательного обогащения.

Также прокуратура выявляет факты искусственного дробления сделок для уклонения от соблюдения установленных процедур и проведения закупки неконкурентным способом, добавили в ведомстве.