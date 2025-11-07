✅ Налоговики: главный признак самозанятого как бизнес-единицы — самостоятельность. Если ее недостаточно, это трудовые отношения
УФНС объяснило, что главный признак самозанятого — его самостоятельность.
Если в ходе проверки выяснится, что этой самостоятельности недостаточно, то отношения с работодателем будут переквалифицированы в трудовые. Об этом сказано на сайте ФНС.
Если будет установлен факт наличия трудовых отношений с самозанятыми, работодателю придется платить налог по общей системе налогообложения. Вместо налога на профессиональный доход (НПД) по ставке 6% уже компании будут должны уплатить НДФЛ по прогрессивной шкале от 13%.
Кроме того, таким недобросовестным работодателям начислят налоги, пени, штрафы, в том числе за несдачу отчетности, которая предусмотрена на ОСНО.
