В доле профильных доходов производителей радиоэлектроники будут учитывать услуги по проектированию

В список профильных доходов войдут услуги по проектированию и разработке оборудования для производства радиоэлектроники.

Предприятия по производству радиоэлектронной продукции могут применять пониженный тариф страховых взносов 7,6%. Однако это можно сделать, если доля их профильных доходов не менее 70%.

Такие поступления перечислены в п. 14 ст. 427 НК. Сейчас Минфин собирается расширить этот список, добавив в него доходы от услуг по проектированию и разработке оборудования.

«Дать возможность организациям радиоэлектронной промышленности для применения пониженных страховых взносов учитывать в доле профильных доходов не только доходы от реализации оборудования для производства электронной компонентной базы и радиоэлектронной продукции, но и доходы от услуг по проектированию и разработке такого оборудования», — сказано на сайте Минфина.

С 1 января 2025 года пониженный тариф страховых взносов применяется к выплатам до превышения предельного размера базы по взносам и к выплатам выше этот предела. До 1 января льготу можно было применять только к выплатам, которые не превышают предельную базу по взносам. С того, что было выше, тариф составлял 0%.

