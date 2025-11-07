ЦОК ОК УСН 08.10 Мобильная
🔴 Вебинар: Налоговая реформа - 2026 для бухгалтеров маркетплейсов: ключевые изменения →
Обучение для бухгалтеров

Эксперты разобрали новые письма Минфина и ФНС в Клерк.Плюс

Минфин и ФНС разъясняют, как считать налоги и что можно, а что нельзя в бухгалтерском учете. Наши специалисты переводят это для вас на понятный язык.

Эксперты «Клерка» в подписке Клерк.Плюс собрали самые полезные письма от Минфина и ФНС за октябрь 2025 года.

Также мы затронули еще такие важные темы как:

  • Когда можно отказаться от командировки. Объясняем, кто и при каких обстоятельствах имеет право отказаться, и чем это грозит работнику. 

  • Неиспользованный отпуск: сгорит или останется? Собрали мнения судов и объясняем, когда дни отдыха можно потерять безвозвратно.

  • Сколько лет и как по закону хранить персональные данные. Разбираемся, какие сроки действуют и где чаще всего ошибаются работодатели.

  • Товарный знак в учете: от идеи до проводки. Создали бренд, как его поставить на баланс. Когда товарный знак становится нематериальным активом и как правильно оформить проводки.

Подробнее о новинках в подписке Клерк.Плюс читайте в дайджесте!

Автор

Клеверенс
Автоматизация учета

Чек-лист: 5 шагов для настройки сквозного учета товаров в Клеверенс — от поставки до продажи

Устали от расхождений в учете и потерь товара? Готовый чек-лист из 5 шагов поможет настроить автоматический контроль каждой единицы продукции от склада до кассы — никаких ошибок, точные отчеты для бухгалтерии и полная прозрачность движения товаров. Время перестать терять деньги на ручном учете!

Чек-лист: 5 шагов для настройки сквозного учета товаров в Клеверенс — от поставки до продажи

Начать дискуссию

Главная Тарифы