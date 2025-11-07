🚛 Российские грузоперевозчики не разбираются в финансовых инструментах и не доверяют им

Перевозчики предпочитают работать по полной предоплате и практически не применяют эскроу-счета и блокчейн-контракты.

Российские грузоперевозчики не слишком хорошо разбираются в современных финансовых инструментах и не доверяют им. Такие результаты показал опрос платформы «Монополия» (есть у «Клерка»).

По данным опроса, 65% перевозчиков хотя бы раз сталкивались с невыплатами за уже выполненные рейсы. Треть из них обращались в суд, чтобы получить заработанные деньги.

36% опрошенных предпочитают работать по полной предоплате, но чаще работают по частичной. 17% компаний получают оплату только после выполнения заказа.

Перевозчики почти не используют инструменты, которые могли бы решить вопрос финансовых гарантий. Так: больше трети участников опроса не знают, что такое факторинг ;

о таких инструментах как эскроу-счета и блокчейн-контракты больше трети респондентов никогда не слышали.

Кроме того, даже те перевозчики, которые слышали, не готовы применять такие инструменты, поскольку плохо в них разбираются или считают, что они не нужны.

Респонденты лояльно настроены к лизингу. Этот инструмент хорошо им знаком, поскольку часто это становится способом открыть свой бизнес в грузоперевозках. Почти 70% респондентов доверяют лизинговым компаниям и считают их условия прозрачными.

Также пользуется популярностью страхование грузов: 85% компаний страхуют каждый или большинство рейсов.

«Цифры неутешительны и красноречиво говорят о том, что уровень доверия современным платежным решениям и финансовым продуктам невысок», — считает коммерческий директор логистической платформы «Монополия» Алексей Бондарь.

В опросе приняли участие 186 компаний с опытом работы в межрегиональных перевозках более 7 лет и машинами в автопарке более 10.