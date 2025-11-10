Зарплаты будут индексировать не реже, чем раз в год

В ТК хотят добавить норму об индексации зарплат не реже одного раза в год в размере не ниже уровня прошлогодней инфляции

Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов подготовил законопроект об индексации заработных плат не реже одного раза в год и в размерах не ниже уровня инфляции за предыдущий год.

Документ будет внесен в Госдуму.

Предлагается дополнить ст. 134 ТК словами «не реже одного раза в год и в размере не ниже уровня инфляции за предыдущий год», говорится в законопроекте.

Сейчас в ст. 134 ТК предусмотрена обязанность всех работодателей индексировать зарплаты, но срок и периодичность индексации не установлены.

Нилов считает необходимым закрепить обязательное проведение индексации не реже одного раза в год на уровне не ниже официальной инфляции.

Это поможет обеспечить четкий и предсказуемый механизм защиты трудовых прав работников, обеспечит стабильность и прозрачность трудовых отношений, а также исключит произвольность сроков и частоты индексации зарплаты.