Зарплаты будут индексировать не реже, чем раз в год
Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов подготовил законопроект об индексации заработных плат не реже одного раза в год и в размерах не ниже уровня инфляции за предыдущий год.
Документ будет внесен в Госдуму.
Предлагается дополнить ст. 134 ТК словами «не реже одного раза в год и в размере не ниже уровня инфляции за предыдущий год», говорится в законопроекте.
Сейчас в ст. 134 ТК предусмотрена обязанность всех работодателей индексировать зарплаты, но срок и периодичность индексации не установлены.
Нилов считает необходимым закрепить обязательное проведение индексации не реже одного раза в год на уровне не ниже официальной инфляции.
Это поможет обеспечить четкий и предсказуемый механизм защиты трудовых прав работников, обеспечит стабильность и прозрачность трудовых отношений, а также исключит произвольность сроков и частоты индексации зарплаты.
Комментарии2
жаль, что бюджетники у нас "особенные" и нам это никаким повышением не грозит
значит уровень инфляции ещё ниже будет!