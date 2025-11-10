На даче нельзя строить коммерческие объекты

Дачный участок можно использовать для возведения дома и хозпостроек. А за нецелевое использование могут привлечь к административной и уголовной ответственности.

На собственной даче можно строить не любые объекты, предупредила ведущий юрист ЕЮС Србуи Манджиева.

Она рекомендует заказать выписку из ГПЗУ и посмотреть, какие виды разрешенного использования предусмотрены по конкретному участку.

На дачных участках предполагается строительство садового домика или жилого дома высотой до трех этажей. Дом нельзя делить на самостоятельные объекты недвижимости.

Также можно возвести гараж, баню, другие хозпостройки – если это не противоречит требованиям пожарной безопасности.

«Строить нельзя иные объекты, например гостиницы, многоквартирные дома, автомастерские, рестораны и так далее. Для этого необходимо сначала вывести землю в зону коммерции: гостиничное обслуживание, общественное питание и т.п.», — указала Манджиева.

Если не соблюдать эти требования, могут привлечь к административной и уголовной ответственности и даже изъять участок, добавила юрист.

За нецелевое использование земельного участка предусмотрен штраф. Его размер зависит от кадастровой стоимости.