Можно ли применять АУСН, если у ИП два магазина

Применять автоупрощенку при торговле через несколько торговых точек можно, если соблюдаются другие ограничения.

Налоговую службу спросили – может ли ИП применять АУСН, если у него два магазина.

ИП, ведущие розничную торговлю через несколько торговых точек (магазинов), вправе применять автоУСН при соблюдении иных ограничений, установленных ч. 2 ст. 3 закона от 25.02.2022 № 17-ФЗ, ответили налоговики в чате ФНС.

Научим работы на АУСН на новом онлайн-курсе «АУСН — 2026». Вы разберетесь со ставками и ограничениями для этого спецрежима, научитесь вести учет доходов и расходов. Получите пошаговый план перехода на АУСН и калькулятор расчета налоговой нагрузки на АУСН и УСН на 2026 год.

Что изменится в АУСН с 2026 года — читайте здесь.

Цена курса со скидкой 77 %: 3 500 ₽ вместо 14 990 ₽. Акция до 11 ноября.

Купить курс

Онлайн-курс входит в подписку Клерк.Премиум.