Можно ли применять АУСН, если у ИП два магазина
Налоговую службу спросили – может ли ИП применять АУСН, если у него два магазина.
ИП, ведущие розничную торговлю через несколько торговых точек (магазинов), вправе применять автоУСН при соблюдении иных ограничений, установленных ч. 2 ст. 3 закона от 25.02.2022 № 17-ФЗ, ответили налоговики в чате ФНС.
