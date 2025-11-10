Если поменялся номер телефона – партнеров в ЛК налогоплательщика придется подключить заново
В чате ФНС спросили – останутся ли в ЛК партнеры, которые были подключены под другим номером телефона. У налогоплательщика изменился номер, и теперь нужно пройти повторную регистрацию и заменить старый номер на другой.
«Если Вы регистрируетесь заново с новым номером телефона, то происходит отвязка (отключение) всех ранее подключенных партнеров», — ответили налоговики.
Всех партнеров придется подключить заново.
