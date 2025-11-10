Нужно ли оплачивать работнику обеденный перерыв

Обеденный перерыв не оплачивается и не входит в норму рабочего дня.

Обеденный перерыв не включается в рабочий день. Он может длиться от 0,5 до двух часов, напомнила старший преподаватель кафедры предпринимательского, трудового и корпоративного права РАНХиГС Татьяна Голубева.

Согласно ст. 108 ТК, работнику полагается перерыв для отдыха и питания

«Этот период не оплачивается и не входит в норму рабочего дня», — отметила Голубева.

Работодатель должен дать работнику возможность отдохнуть и поесть, но работник может свободно распоряжаться этим временем. Он может покинуть рабочее место, сходить в кафе или заняться личными делами, подчеркнула эксперт.