Власти с 1 сентября 2026 года хотят ввести промышленный сбор: кто его будет платить

Максимальный размер нового технологического сбора не превысит 5 тыс. рублей. Он будет рассчитываться в зависимости от стоимости продукции.

Минпромторг и Минфин собираются с 1 сентября 2026 года запустить промышленный сбор в критически важных отраслях. Идею уже передали в кабмин на рассмотрение.

Новый сбор будут платить производители и импортеры в сфере радиоэлектронной промышленности и микроэлектроники. Технологический сбор распространят на те товары, где доля российских производителей мала. Точный список определит правительство, но он будет постепенно расширяться в течение нескольких лет. Сначала сбор затронет только готовую продукцию. Об этом пишут «Ведомости».

Ставка промышленного сбора будет зависеть от стоимости товаров, но максимум — 5 тыс. рублей. Собранные средства пойдут на развитие радио- и микроэлектроники.