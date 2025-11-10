Минтруд будет тестировать новую оценку теневых доходов нуждающихся

При назначении пособий власти хотят отслеживать оборот средств на банковских счетах семьи. Если сумма превысит официальный доход на 200%, то это станет поводом для отказа.

В 2027 году Минтруд собирается перейти к оценке нуждаемости семей по новой методике, которую сейчас применяют в Москве.

Пилотный проект запустят в 2026 году в трех регионах: Московской области, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах. Основная цель — найти тех, кто получает господдержку и имеет теневой доход. По результатам эксперимента может увеличится доля отказов в назначении пособий, сейчас она достигает 40%. Об этом пишет «Коммерсант».

«При переходе на новую модель она может стать еще выше — и нет никаких гарантий, что в перечень теневых доходов не попадут переводы, которые на самом деле важны таким семьям», — считает проректор Высшей школы экономики Лилия Овчарова.

Социальное пособие могут получить семьи с доходом ниже регионального прожиточного минимума. Данные об имуществе и доходах семьи сопоставляют органы соцзащиты, сведения сверяют по базам ФНС и Росреестра. Однако сейчас Минтруд хочет поступить иначе: к оценке благосостояния подключат Минцифры, Банк России и кредитные организации, чтобы отследить оборот средств на счетах.

Если за год до обращения за пособием на счетах всех членов семьи сумма превышает их официальный доход на 200%, то в пособии откажут. В доходах учитывают: зарплату, пенсии, стипендии, алименты, выплаты за недвижимость, поступления от предпринимательской деятельности и проценты со вкладов.