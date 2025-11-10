Налоговики усилили контроль за теневой занятостью работников ПВЗ

Признаками нелегального трудоустройства посчитают зарплаты ниже МРОТ, много договоров с самозанятыми, отклонение среднемесячной зарплаты по региону более чем на 35%.

Налоговики при проверках пунктов выдачи заказов (ПВЗ) маркетплейсов выявили многочисленные факты неофициального трудоустройства, сообщает УФНС по Республике Карелия.

При выявлении нарушений налоговики рекомендуют владельцам ПВЗ добровольно оформить трудовые договоры с сотрудниками и уплатить доначисленные налоги, чтобы не платить штрафы и пени.

В частности, в Карелии с начала 2025 года легализовали труд 71 сотрудника ПВЗ. А владельцы бизнеса доплатили налоги и страховые взносы на сумму боле 4 миллионов рублей.

Также налоговики установили 161 случай незаконного перевода наемных работников в статус самозанятых.

Что посчитают признаками нелегального трудоустройства: