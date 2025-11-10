Налоговики усилили контроль за теневой занятостью работников ПВЗ
Налоговики при проверках пунктов выдачи заказов (ПВЗ) маркетплейсов выявили многочисленные факты неофициального трудоустройства, сообщает УФНС по Республике Карелия.
При выявлении нарушений налоговики рекомендуют владельцам ПВЗ добровольно оформить трудовые договоры с сотрудниками и уплатить доначисленные налоги, чтобы не платить штрафы и пени.
В частности, в Карелии с начала 2025 года легализовали труд 71 сотрудника ПВЗ. А владельцы бизнеса доплатили налоги и страховые взносы на сумму боле 4 миллионов рублей.
Также налоговики установили 161 случай незаконного перевода наемных работников в статус самозанятых.
Что посчитают признаками нелегального трудоустройства:
зарплата ниже МРОТ определенному числу сотрудников;
излишнее число договоров с самозанятыми;
отклонение среднемесячной зарплаты работников от среднеотраслевой зарплаты по региону более чем на 35%.
