Какую сумму писать в заявлении на уменьшении налога на ПСН

В заявлении указывают сумму налога к уплате по патенту, по которому уменьшается налог.

Налоговую службу спросили, что нужно указать в строке 040 заявления на уменьшении патента: полную стоимость патента или за минусом оплаченной первой 1/3 части патента.

В уведомлении об уменьшении суммы налога на ПСН, на сумму страховых взносов в строке 040 листа А указывается сумма налога к уплате по патенту, в отношении которого производится уменьшение суммы налога, ответили налоговики.

Заявление заполняют по форме, утвержденной Приказом ФНС от 26.03.2021 № ЕД-7-3/218@.

