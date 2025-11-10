Роскачество: до оплаты можно употреблять товары, но с оговорками
Если покупатель планирует приобрести товар в магазине, он может его есть или пить, но главное — сохранить упаковку и оплатить товар на кассе.
Магазин может посчитать употребление товара хищением, если покупатель не предъявил упаковку. Об этом сказано в телеграм-канале Роскачества.
Потребители могут потребовать продать товар по той цене, которая указана в торговом зале, если на кассе выяснится, что данные расходятся. На несоответствие цен, хамство или просрочу можно пожаловаться через сайт магазина или в Роспотребнадзор.
Если в чеке оказался лишний товар, то можно попросить сверить запись с камерой и вернуть деньги. Кроме того, покупатель не обязан платить за поврежденный товар, если в магазине слишком узкие проходы, пол был сколький без таблички с предупреждением, товар стоял неустойчиво или кассир резко включил ленту перемещения товаров на кассе. Платить за товар нужно только при доказанном умысле.
Покупатели могут делать фото- и видеосъемку товаров, упаковки и ценников. Охранники не имеют права проводить досмотр личных вещей, это могут делать только сотрудники полиции.
