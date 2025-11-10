❗️ Сегодня старт потока нового курса «Налоговый консультант»! Скорее записывайтесь — для студентов первого потока скидка -22%
С поправками в налоговом законодательстве всегда приходят не только новые формы и КБК, но и рост количества проверок, вопросов от клиентов и запросов в суды. ФНС усиливает контроль, а компании срочно ищут тех, кто умеет законно снижать налоговую нагрузку и предотвращать риски — налоговых консультантов.
Вместе с экспертами, которые выиграли десятки споров с ФНС, мы записали новый курс профпереподготовки «Налоговый консультант», который поможет вам занять вакантное место консультанта в 2026 году — пока рынок только формируется.
В программе более 200 уроков, тесты и письменные задания, 15+ уникальных чек-листов по предпроверочному анализу, проверкам, признакам дробления, допросам, возражениям и т. д.
Курс на 70% состоит из практических заданий и учитывает все изменения в законодательстве 2025-2026 гг.
В течение всего обучения вас будет сопровождать персональный куратор, кроме этого, вас ждут регулярные онлайн-встречи с экспертами, где вы сможете задать любые вопросы, в том числе по вашим рабочим задачам.
После обучения вы станете востребованным специалистом по предотвращению налоговых рисков
Вы узнаете, как проводить налоговую проверку и оценку рисков, чтобы видеть уязвимые места до того, как их найдет инспекция. Научитесь выстраивать законное налоговое планирование, сопровождать проверки от первого требования до суда: допросы, выемки, возражения, апелляционные жалобы. Сможете оспаривать решения ФНС и готовить аргументированные возражения.
После обучения вы получите диплом о профессиональной переподготовке на 256 ак. часов. Также вас ждет карьерная консультация со специалистом — помощь в составлении резюме и поиске работы.
Скорее записывайтесь на наш новый курс — для учеников первого потока действует скидка!
Старт сегодня, 10 ноября.
