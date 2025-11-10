Как сдать отчет о движении денежных средств за 2025 год

Отчет о движении денежных средств за 2025 год нужно сдать до 31 марта 2026 года. Документы принимают только в электронном виде.

В состав отчета о движении денежных средств (ОДДС) должны сдавать коммерческие организации, которые обязаны вести бухгалтерский учет. В него входят: баланс, отчет о финансовых результатах, отчет о движении денежных средств и изменении капитала, а также пояснения.

О движении денежных средств могут не отчитываться ИП, НКО, компании, которые имеют право вести учет в упрощенной форме (например, малый бизнес).

Отчет за 2025 год нужно сдать до 31 марта 2026 года. Отчетная дата — 31 декабря. Первый отчет компания должна подготовить с момента регистрации по 31 декабря того же года. Однако если предприятие зарегистрировали после 30 сентября, то отчетный период продлится до 31 декабря следующего года.

Все документы нужно подавать только в ИФНС в электронном виде, в бумажном не примут. Отчеты отправляют по ТКС или на сайте ФНС.

Узнайте больше о составлении ОДДС, приходите на бесплатную консультацию «Денежные средства компании: ОДДС, умные таблицы, дашборд. Консультация с экспертом Екатериной Ярушкиной». Она состоится 14 ноября в 12:00 мск!

Запись и персональный сертификат о посещении вебинара будут доступны всем подписчикам Клерк.Премиум.

На консультации разберем:

Как отчет о движении денежных средств помогает управлять финансами организации. Структура Отчета о движении денежных средств. Как удобно работать с ОДДС с помощью умных таблиц. Как визуализировать денежный поток для тех, кто не воспринимает цифры. Составляем дашборды. Ответы на вопросы обучающихся на курсах повышения квалификации и профпереподготовки. Ответы на вопросы из чата консультации.

Спикер — Екатерина Ярушкина, эксперт по автоматизации управленческого учета, товарной аналитике и финансам в маркетплейсах, финансовый директор ООО «РВТ-СПб».

Ждем вас на консультации 14 ноября в 12:00 мск!