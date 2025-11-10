⚡️ Итоги дня: Ozon впервые выплатит дивиденды, продажи Lada Largus ограничат, на Камчатке может произойти извержение вулкана, появился бесплатный дипфейк-детектор

«Камаз» вернулся к пятидневной рабочей неделе. Завод с 1 августа 2025 года вводил четырехдневную рабочую неделю для подразделений, у которых нет полной загрузки. По данным компании, в первом полугодии 2025 года рынок грузовых машин упал почти на 60%.

После двух месяцев отрицательных значений рентабельность продаж бензина на российских АЗС в ноябре начала восстанавливаться. По данным аналитиков «ОМТ-Консалт», доходность от реализации АИ-95 в среднем выросла до 1,2 рубля за литр против убытка в 0,2 рубля в октябре.

Совет директоров Ozon впервые рекомендовал выплатить дивиденды. За девять месяцев 2025 года инвесторы получат 143,55 рублей на акцию.

Онлайн-ретейлер Wildberries запустил бесплатный дипфейк-детектор, который позволяет пользователям выявлять изображения, сгенерированные с помощью искусственного интеллекта.

В России стоимость эспрессо взлетела на 40% за год. Теперь стандартная порция в российских кофейнях и ресторанах стоит в среднем 147 рублей.

Группа Ladoga начала эксклюзивное производство алкоголя под собственной торговой маркой (СТМ) для сети «Лента». В ассортимент войдут 14 позиций.

Производство водки в России в январе-октябре 2025 года снизилось на 5,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 60,76 млн декалитров (дал).

Сборку российских процессоров Baikal M прекратили из-за нехватки кристаллов. На этапе завершения эксперимента компании удалось получить 74-85% годной продукции.

Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Артем Жога призвал активистов подготовить проект брачного агентства по поиску пары для одиноких участников специальной военной операции (СВО).

Новогодние праздники в России в 2025–2026 годах продлятся 12 дней и станут самыми длинными за последние 12 лет. Они начнутся с 31 декабря 2025 года, а на работу нужно будет выйти 12 января 2026 года.

Для работодателей в сфере креативных индустрий запустили федеральную программу поддержки: они смогут бесплатно публиковать вакансии на сайте SuperJob.

Росстандарт подтвердил ограничение продаж Lada Largus из-за рисков при вращении руля. Автомобили могут снять с продажи из-за несоответствия требованиям безопасности — «с появлением холодов руль сильно затягивает».

Евгений Малкин вошел в топ-3 в истории НХЛ по редкому показателю. Он отметился ассистом на первый гол своей команды в 145-й раз в карьере, превзойдя трехкратного обладателя Кубка Стэнли Патрика Кейна (144).

На Камчатке может произойти сильное извержение вулкана Безымянный. Активность сопровождается интенсивными газо-паровыми выбросами и горячими лавинами. Спутниковые наблюдения фиксируют крупную тепловую аномалию.

Москвич открыл собственным ключом сейф генерального директора, упаковал в сумки 135 млн рублей и уехал в другой регион. Подозреваемого задержали во Владимире и заключили под стражу.

В Китае мужчину уволили с работы из-за 16 тыс. шагов во время больничного. Он оформил больничный из-за боли в ноге, предоставив справку с рекомендацией отдыха на неделю.