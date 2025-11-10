При рождении ребенка могут разрешить не платить ипотеку

На период отпуска по уходу за ребенком предлагается установить мораторий по ипотечным платежам.

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предлагает ввести мораторий на платежи по ипотеке на период отпуска по уходу за ребенком. Предложение он направил главе ЦБ Эльвире Набиуллиной.

«В целях реализации задач государственной демографической политики и усиления мер социальной поддержки семей с детьми считаю необходимым разработать и законодательно закрепить механизм предоставления права на мораторий по ипотечным платежам на период отпуска по уходу за ребенком», — написал Чернышов.

Такая мера даст возможность семьям при рождении ребенка приостановить на определенный срок выплату долга и процентов по ипотечному кредиту до достижения ребенком возраста полутора лет.

Во время декретного отпуская выплаты по ипотеке могут стать непосильным бременем и создать чрезмерный финансовый стресс, что становится сдерживающим фактором при принятии решения о рождении последующих детей, считает депутат.