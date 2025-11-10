ЦОК ОК 11.11 ОК МП Мобильная
Больничные

С 2026 года выплаты по больничным листам вырастут

Увеличится максимально возможная сумма больничного.

С 2026 года работники на больничном смогут получать выплату у в большем размере, сообщает СФР.

Рост максимально возможной суммы больничного предусмотрен проектом бюджета Соцфонда на следующие три года.

Максимальная выплата вырастет на 1,2 тыс. рублей:

  • 2026 год – до 6 827,4 руб. (сейчас — 5 673,97 руб.);

  • 2027 год – до 7 860,27 руб.;

  • 2028 год – до 8 489,04 руб.

Повышение связано с ростом предельной базы для начисления страховых взносов.

СФР добавил, что благодаря переходу на проактивный формат фонд теперь:

  • получает данные об открытии и закрытии больничного напрямую от медучреждений;

  • собирает информацию для назначения пособия, а недостающие данные запрашивает у работодателя через систему «Социальный электронный документооборот»;

  • информирует граждан обо всех этапах процесса через Госуслуги — с момента открытия листка нетрудоспособности до перечисления денег.

  • Arhimed0
    Главный бухгалтер

    Не вырастет!

    Для того что бы выплата по больничному выросла, нужно что бы зарплата в предыдущие два года по отношению к двум годам перед ээтим выросла.

    А она (зарплата) в эти годы сильно росла?

    Не.... то что средняя выросла - я уже знаю. И даже верю. Правда, верю.

    Ну так вы мне скажите у скольких человек эта зарплата выросла? И берут ли они вообще больничные?

    А теперь расскажите как изменилась зарплата у тех, кто на больничных ?

    Кароче....

    Не вырастет!

