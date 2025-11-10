С 2026 года выплаты по больничным листам вырастут

С 2026 года работники на больничном смогут получать выплату у в большем размере, сообщает СФР.

Рост максимально возможной суммы больничного предусмотрен проектом бюджета Соцфонда на следующие три года.

Максимальная выплата вырастет на 1,2 тыс. рублей:

2026 год – до 6 827,4 руб. (сейчас — 5 673,97 руб.);

2027 год – до 7 860,27 руб.;

2028 год – до 8 489,04 руб.

Повышение связано с ростом предельной базы для начисления страховых взносов.

СФР добавил, что благодаря переходу на проактивный формат фонд теперь: