Для отчета об отходах производства и потребления за 2025 год будет новая форма

Компании, которые работают с отходами производства и потребления, а также операторы по обращению с ТКО за 2025 год будут сдавать отчет по новой форме.

Росстат обновил новую статистическую форму № 2-ТП, по которой компании и ИП сдают отчет об образовании, обработке, утилизации, обезвреживании, размещении отходов производства и потребления.

Такой отчет должны сдавать в Росприроднадзор компании и ИП, которые работают в сфере обращения с отходами производства и потребления, операторы по обращению с ТКО (твердыми коммунальными отходами).

Отчет по форме № 2-ТП могут не сдавать предприниматели, которые относятся к представителям малого и среднего бизнеса, если у них образуются только твердые коммунальные отходы массой меньше 0,1 тонны, и они заключили контракт с региональным оператором ТКО.

Если у компаний есть обособленные подразделения, то отчитываться нужно как по каждому из них, так и в целом по организации.

Новую форму № 2-ТП нужно применять для отчета за 2025 год.