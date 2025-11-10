ЦОК ОК 11.11 ОК АУСН Мобильная
Проверки

В ходе проверок инспекторы смогут вести фото- и видеосъемку только в мобильном приложении

Мобильное приложение «Инспектор» получило статус главного инструмента для фиксации проверок.

Проверяющим разрешат фиксировать на фото и видео ход проверок только с использованием мобильного приложения «Инспектор». Это улучшит процесс взаимодействия с предпринимателями и сделает инструмент прозрачным.

Приложение «Инспектор» запустили в мае 2024 года, за это время проверяющие провели около 8 тыс. дистанционных контрольных и профилактических мероприятий. Общая длительность видеосвязи составила 7 962 часа, а объем записей — 6,56 Тб.

Все материалы проверки хранятся в течение пяти лет на защищенных серверах, сказано на сайте кабмина.

Чаще всего приложением пользовался Росздравнадзор, за девять месяцев 2025 года сотрудники ведомства провели с его помощью 43% проверок.

Сейчас за приложением «Инспектор» закрепили статус главного инструмента для фото- и видеофиксации.

