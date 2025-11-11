Минфин объяснил, нужно ли платить НДС с продажи криптовалюты
В налоговом кодексе нет определения «цифровой валюты», поэтому власти могут применять значения термина, которое используется в других кодексах.
Статья 1 Федерального закона от 31.07.2020 № 259-ФЗ (О цифровых активах) определяет цифровую валюту как совокупность электронных данных, которые могут приняты в качестве инвестиций или средства платежа, но они не являются денежными единицами.
«Таким образом, реализация цифровой валюты, определение которой предусмотрено частью 3 статьи 1 Федерального закона № 259-ФЗ, налогом на добавленную стоимость не облагается», — сказано в письме Минфина от 29 сентября 2025 г. N 03-07-11/93982.
Это значит, что с операций с цифровыми валютами не нужно уплачивать НДС.
⚡️Что ждет бизнес в 2026 году? Узнаете на Бух.Совете
Приглашаем на IX Всероссийскую бухгалтерскую конференцию
Бух.Совет 2026! Но плохие новости, коллеги: мест офлайн больше нет. Хорошие новости — мы делаем онлайн-трансляцию
и будем с вами в прямом эфире!
Если вы еще не купили билет на Бух.Совет 2026, вы многое пропускаете! Лучшие спикеры-практики — Эльвира Митюкова, Оксана Каверина, Дмитрий Ряховский и другие крутые эксперты будут выступать для вас два дня и говорить про самые важные, самые острые проблемы реформы-2026. А их очень много!
Если ваша работа связана с налогами и бухгалтерией — приходите за своим онлайн-билетом по ссылке.
Начать дискуссию