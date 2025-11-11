Минфин объяснил, нужно ли платить НДС с продажи криптовалюты

Операции по реализации цифровой валюты не относятся к объектам, с которых нужно платить НДС.

В налоговом кодексе нет определения «цифровой валюты», поэтому власти могут применять значения термина, которое используется в других кодексах.

Статья 1 Федерального закона от 31.07.2020 № 259-ФЗ (О цифровых активах) определяет цифровую валюту как совокупность электронных данных, которые могут приняты в качестве инвестиций или средства платежа, но они не являются денежными единицами.

«Таким образом, реализация цифровой валюты, определение которой предусмотрено частью 3 статьи 1 Федерального закона № 259-ФЗ, налогом на добавленную стоимость не облагается», — сказано в письме Минфина от 29 сентября 2025 г. N 03-07-11/93982.

Это значит, что с операций с цифровыми валютами не нужно уплачивать НДС.