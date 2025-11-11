Верховный суд: налоговики могут требовать дополнительные документы при камеральных проверках
Верховный суд вынес прецедентное решение, по которому налоговики при камеральных проверках имеют право запрашивать дополнительные документы. Чаще всего они нужны для того, чтобы обосновать, почему в декларациях были расхождения.
В ходе проверки ООО «МиСТ» налоговая выявила, что суммы в расчете по НДФЛ не соответствуют с выписками счетов компании. Представители фирмы объяснили расхождение тем, что разницу сформировали за счет выплат, которые не облагаются налогом. Однако в доказательство не предоставили никаких документов, сославшись на то, что у инспекторов нет полномочий их запрашивать при камеральной проверке.
ФНС доначислила НДФЛ и выписала компании штраф. ООО не согласилось с этим и решила оспорить такое решение в суде. Первые инстанции признали правомерными действия налоговиков, но в кассации заняли сторону бизнеса, поскольку п. 7 ст. 88 НК запрещает требовать документы во время камеральной проверке. Верховный суд отменил это решение.
«Налоговый орган во всех случаях сомнений в правильности уплаты налогов и тем более — обнаружения признаков налогового правонарушения обязан воспользоваться предоставленным ему правомочием истребовать у плательщика необходимую информацию (документы)», — сказано в определении № 309-ЭС25-6656.
Это значит, что в предпринимателей, которые откажут налоговикам в предоставлении документов и пояснений даже при камеральных проверках, будут привлекать к ответственности за налоговые нарушения.
Эксперты разобрались, нужно ли представлять пояснения по декларации после завершения камеральной проверки.
ну так они истребовали доки по 88 8.6. там вроде прямо такая возможность установлена. при чем тут прецедентное решение? а в 88 7 есть оговорка "если иное не предусмотрено ..."