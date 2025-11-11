Верховный суд: налоговики могут требовать дополнительные документы при камеральных проверках

Если налоговикам отказать в предоставлении документов и пояснений, бизнес автоматически привлекут в ответственности за налоговые нарушения.

Верховный суд вынес прецедентное решение, по которому налоговики при камеральных проверках имеют право запрашивать дополнительные документы. Чаще всего они нужны для того, чтобы обосновать, почему в декларациях были расхождения.

В ходе проверки ООО «МиСТ» налоговая выявила, что суммы в расчете по НДФЛ не соответствуют с выписками счетов компании. Представители фирмы объяснили расхождение тем, что разницу сформировали за счет выплат, которые не облагаются налогом. Однако в доказательство не предоставили никаких документов, сославшись на то, что у инспекторов нет полномочий их запрашивать при камеральной проверке.

ФНС доначислила НДФЛ и выписала компании штраф. ООО не согласилось с этим и решила оспорить такое решение в суде. Первые инстанции признали правомерными действия налоговиков, но в кассации заняли сторону бизнеса, поскольку п. 7 ст. 88 НК запрещает требовать документы во время камеральной проверке. Верховный суд отменил это решение.

«Налоговый орган во всех случаях сомнений в правильности уплаты налогов и тем более — обнаружения признаков налогового правонарушения обязан воспользоваться предоставленным ему правомочием истребовать у плательщика необходимую информацию (документы)», — сказано в определении № 309-ЭС25-6656.

Это значит, что в предпринимателей, которые откажут налоговикам в предоставлении документов и пояснений даже при камеральных проверках, будут привлекать к ответственности за налоговые нарушения.

Эксперты разобрались, нужно ли представлять пояснения по декларации после завершения камеральной проверки.