Как облагается налогами и взносами авторский договор между физлицами

Физлица не платят страховые взносы по авторским договорам и не могут быть налоговыми агентами по НДФЛ.

Если авторский договор заключен между физлицами, при этом исполнитель – гражданин Казахстана, заказчик-ФЛ не платит страховые взносы и не удерживает НДФЛ, поясняет эксперт в сервисе «Клерк.Консультации».

Физические лица, не являющиеся ИП, адвокатами и т.п. уплачивают страховые взносы только при заключении трудовых договоров и договоров подряда или оказания услуг (п. 2 ст. 420 НК). По авторским договорам страховые взносы физлица не платят.

Кроме того, физлица не являются налоговыми агентами, даже если они заключают трудовые договоры или договоры ГПХ.

Согласно ст. 226 НК, налоговыми агентами могут быть только организации или ИП, а также адвокаты и нотариусы с частной практикой.