Когда оплата лечения работника облагается страховыми взносами

Платежи по договорам с медорганизациями не облагаются взносами, а оплата лечения вне таких договоров – облагается.

В письме от 29.07.2025 № 03-15-05/73259 Минфин разъяснил порядок обложения страховыми взносами при оплате компанией лечения и пребывания работника в больнице.

Страховые взносы начисляют на выплаты и другие вознаграждения в пользу физлиц, подлежащих обязательному социальному страхованию – подп. 1 п. 1 ст. 420 и п. 1 ст. 421 НК.

Согласно подп. 5 п. 1 ст. 422 НК, страховыми взносами не облагаются платежи по договорам на оказание медицинских услуг работникам, заключаемым на срок не менее одного года с медорганизациями, имеющими лицензии.

А п. 7 ст. 421 НК устанавливает, что при других выплатах и вознаграждениях в натуральной форме база для расчета страховых взносов определяется как стоимость таких товаров (работ, услуг), рассчитанная исходя из их цены.

Так как оплата лечения и пребывания работника в медицинском учреждении – это не платеж по договору на оказание медицинских услуг с медорганизацией, такие расходы компании в пользу работника облагаются страховыми взносами в общеустановленном порядке, как выплаты в натуральной форме в рамках трудовых отношений, пояснил Минфин.

