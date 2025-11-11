Сергей Боярский пообещал, что Россию не отключат от внешнего интернета

Новое постановление правительства о правилах управления сетью связи общего пользования – это просто обновление правил. Привычные иностранные ресурсы будут доступны.

Отключать российский сегмент интернета от зарубежных сервисов не будут.

Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский. Так он прокомментировал публикации о предположительном отключении России от внешнего интернета в 2026 году.

«Ни о каком отключении российского сегмента от зарубежных сервисов речи не идет. Да, действительно, мы каждую выборную кампанию – и федеральную, и региональную – сталкиваемся с огромным количеством DDoS-атак и так далее, но мы научились их купировать и умеем отделять вредоносный контент от полезного. И в этом смысле есть уверенность в том, что мы и впредь будем действовать так же избирательно для того, чтобы те привычные, скажем так, иностранные ресурсы, которыми пользуются россияне, оставались у них в постоянном доступе», — заявил Боярский.

Он добавил, что недавнее постановление правительства о правилах управления сетью связи общего пользования – не первый документ, который был принят для реализации закона об обеспечении надежной работы рунета.

«Просто освежается [свод правил] через определенные промежутки времени», — заверил депутат.

Постановлением Правительства от 27.10.2025 № 1667 утверждены новые правила централизованного управления сетью связи общего пользования. Они вступят в силу с 1 марта 2026 года.