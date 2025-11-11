Средний срок льготной ипотеки перевалил за 27 лет, но жилье все равно покупают

В августе 2025 года средний срок льготной ипотеки превысил 27 лет. Переплата по такому займу даже со сниженной ставкой 6% будет более чем двухкратной.

Основной объем льготных кредитов на покупку жилья приходится на программу «Семейная ипотека», по ней средней срок выплаты достиг 28 лет. По IT-ипотеке средний срок составил 27 лет и 7 месяцев, а по Дальневосточной и Арктической — 19 лет и 6 месяцев. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные «Дом.РФ».

Несмотря на то, что формально срок льготных кредитов не ограничен, банки редко выдают займы на срок более 30 лет.

Заемщики стараются растянуть срок кредитования, чтобы снизить размер ежемесячных платежей. Кроме того, таким образом можно сократить долговую нагрузку, чтобы соответствовать требованиям банка и получить кредит. Однако это работает не всегда, например, в сентябре 2025 года доля отказов в выдаче превысила 60%.

«Формально льготная ипотека доступна большинству, однако фактически — лишь ограниченному кругу заемщиков. Одобрение получают только около 40% заявителей», — сказал глава аналитического отдела инвесткомпании «Риком-Траст» Олег Абелев.

Также частая причина отказа в ипотеке — не хватает средств на первоначальный взнос. При взносе менее 20% стоимости жилья заявку одобряют лишь в 3% случаев. Сейчас средний уровень первоначального взноса — 28%.