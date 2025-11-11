Участие субъекта РФ в уставном капитале юрлица – не всегда препятствие для применения АУСН

Для перехода на АУСН доля участия других организаций в уставном капитале компании не должна превышать 25%, но есть исключения.

К переходу на АУСН закон от 25.02.2022 № 17-ФЗ устанавливает ряд условий и требований, напоминает региональное УФНС.

Например, у компании не должно быть филиалов, обособленных подразделений, а доля участия других организаций в ее уставном капитале не должна превышать 25%, кроме организаций, уставный капитал которых полностью состоит из вкладов общественных организаций инвалидов.

Но это ограничение не распространяется такие организации:

уставный капитал которых полностью состоит из вкладов общественных организаций инвалидов , если среднесписочная численность инвалидов среди их работников составляет не менее 50%, а их доля в фонде оплаты труда — не менее 25%;

учрежденные в соответствии с законом от 23.08.1996 № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике» бюджетными и автономными научными учреждениями хозяйственные общества и хозяйственные партнерства , деятельность которых заключается в практическом применении/внедрении: ПО и баз данных, изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, селекционных достижений, топологий интегральных микросхем, секретов производства (ноу-хау), исключительные права на которые принадлежат этим научным учреждениям (в том числе совместно с другими лицами);

учрежденные в соответствии с законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ об образовании бюджетными и автономными вузами хозяйственные общества и хозяйственные партнерства, деятельность которых заключается в практическом применении (внедрении) результатов интеллектуальной деятельности: ПО, баз данных, изобретений и т.д., исключительные права на которые принадлежат этим организациям (в том числе совместно с другими лицами).

